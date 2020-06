Mank: il nuovo film di David Fincher arriverà su Netflix (e in sala?) a ottobre

News Cinema

Si tratta del biopic dedicato a Herman Mankiewicz, co-sceneggiatore di Quarto potere.

Lo sceneggiatore e produttore Eric Roth ha dichiarato che il nuovo film di David Fincher intitolato Mank arriverà su Netflix (e probabilmente in alcune sale cinematografiche) il prossimo ottobre. Come noto si tratta di un biopic dedicato allo sceneggiatore Herman Mankiewicz, il quale insieme a Orson Wells vinse l’Oscar per la sceneggiatura di Quarto potere, uno dei film più importanti della storia del cinema mondiale. La piattaforma di streaming aveva precedentemente annunciato l’arrivo del film per il febbraio del 2021, ma potrebbe presto arrivare l’annuncio ufficiale riguardo il cambio di data.

Ecco la dichiarazione di Eric Roth: “È un’opera incredibile. Lo andranno a vedere in sei, ma è un film entusiasmante. Lo ha girato in bianco e nero nello stile degli anni ’30. Possiede l’estetica e l’anima di un film degli anni ’30.

Il cast di Mank vede Gary Oldman nel ruolo dello sceneggiatore protagonista, Tom Burke in quello di Orson Welles, Lily Collins, Amanda Seyfried, Charles Dance.

Vincitore dell’Oscar per l’adattamento di Forrest Gump, Eric Roth ha già collaborato con David Fincher scrivendo la sceneggiatura di Il curioso caso di Benjamin Button, per cui entrambi ottennero la nomination. L’altra candidatura del regista era arrivata per il precedente The Social Network. Tra gli altri grandi film diretti da David Fincher vogliamo ricordare i thriller Se7en, Panic Room e Zodiac.