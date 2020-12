Mank: il film da vedere e commentare insieme venerdì 4 dicembre con SimulWatch

News Cinema

Con la regia di David Fincher e Gary Oldman nel ruolo principale, Mank racconta la figura di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore e giornalista vincitore del premio Oscar per Quarto potere insieme a Orson Wells. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 4 dicembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 4 dicembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film biografico prodotto da Netflix per la propria piattaforma streaming. Mank è diretto dall'acclamato regista David Fincher che avrebbe dovuto realizzarlo verso la fine degli anni 90, dopo The Game, ma per varie circostanze non entrò in produzione. La sceneggiatura è scritta da suo padre Jake, morto a 72 anni nel 2003, ex caporedattore della rivista Life. Il film racconta la figura di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore e giornalista vincitore del premio Oscar insieme a Orson Welles per la sceneggiatura di Quarto potere. Mank è dunque un ritratto della Hollywood della Golden Age filtrata attraverso lo sguardo acido e critico dello scrittore, nonché dal suo tasso di alcol nel sangue, mentre si appresta a finire il copione di un film che supererà la barriera del tempo diventando un pilastro della storia del cinema.

L'appuntamento per vedere tutti Mank e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 4 dicembre alle 21:30.

Accanto al protagonista Gary Oldman che ha l'onere di interpretare Mankiewicz, troviamo Amanda Seyfried nel ruolo dell'attrice Marion Davies, Lily Collins nei panni di Rita Alexander la segretaria di Mankiewicz, Tuppence Middleton come la moglie Sara Mankiewicz, Tom Burke nel ruolo del regista Orson Welles e Charles Dance in quello del magnate William Randolph Hearst, ispiratore del personaggio di Quarto potere, Charles Foster Kane.



Mank: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

