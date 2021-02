Mank fa il pieno di candidature ai Critics Choice Awards

News Cinema

La stagione dei premi è ormai iniziata, anche in quest’anno così particolare, e i Critics Choice Awards ricordano come Mank sia uno dei favoriti, mentre Netflix fa la storia.

L’anno è particolare, a dir poco, e il calendario è stato rivisto per cercare di coinvolgere il maggior numero di film nella stagione dei premi, che oramai è però iniziata con i primi annunci. I Critics Choice Awards hanno appena reso note le candidature per questa edizione, con in prima fila, con 12, lo splendido Mank di David Fincher, e la conferma che sarà un anno segnato da Netflix, che in questo caso ha portato a casa 47 nomination di cui ben quattro per il miglior film, record di sempre. Gli altri sono Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom e Il processo ai Chicago 7.

La sorpresa di questo inizio stagione dei premi si conferma Minari, racconto su una famiglia coreana trasferitasi in Arkansas negli anni ’80, che ha ottenuto dieci candidature, fra cui miglior film. Otto sono le nomination per Ma Rainey’s Black Bottom, mentre Notizie dal mondo di Paul Greengrass ne ha portate a casa sette. Chadwick Boseman è diventato il primo attore ha ottenute due candidature postume nello stesso anno, per Da 5 Bloods e Ma Rainey’s Black Bottom. A proposito di doppio riconoscimento, Trent Reznor e Atticus Ross sono stati scelti per Mank e per Soul. Fra i film che si contenderanno il premmio per il miglior film in lingua straniera anche il nostro La vita davanti a sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren.

La cerimonia si terrà in parte di persona e in parte in remoto e si svolgerà il prossimo 7 marzo 2021.

Miglior Film

Da 5 Bloods

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Nomadland

One Night in Miami

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior Regia

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Una donna promettente

David Fincher, Mank

Spike Lee, Da 5 Floods

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Miglior Attore

Ben Affleck, Tornare a vincere

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Tom Hanks, Notizie dal mondo

Anthony Hopkins, The Father

Delory Lindo, Da 5 Bloods

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Miglior Attrice

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Sidney Flanigan, Mai raramente a volte sempre

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Zendaya, Malcom & Marie