Mank: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di David Fincher

Gary Oldman è lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, autore del copione di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Quarto potere di Orson Welles. Mank sarà disponibile in streaming su Netflix dal 4 dicembre. Ecco il trailer ufficiale del film.

Mank è il titolo nuovo, attesissimo film diretto da David Fincher, che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 4 dicembre e di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Interpretato da Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins, solo per citarne alcuni, Mank prende il suo titolo dal personaggio di cui racconta la storia, il leggendario Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore e giornalista che insieme a Orson Welles per la sceneggiatura di Quarto potere.

Mank: il trailer ufficiale del film di David Fincher

La trama ufficiale di Mank

La Hollywood degli anni '30 viene raccontata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre si affretta per finire la sceneggiatura di "Quarto Potere" per Orson Welles.