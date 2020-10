Mank di David Fincher arriverà su Netflix a dicembre, mentre si avvicina il sequel di The Social Network

News Cinema

Il biopic di David Fincher Mank, sullo sceneggiatore di Quarto potere e la sua battaglia con Orson Welles per quel film, arriverà su Netflix il prossimo 4 dicembre 2020, mentre si avvicina un possibile sequel di The Social Network.

In questo periodo di continui cambiamenti nel calendario delle uscite cinematografiche, per dirla tutta spesso rinvii deludenti, arriva una buona notizia: Mank di David Fincher arriverà sulla piattaforma streaming di Netflix il 4 dicembre 2020. Il film, uno dei possibili favoriti per i prossimi oscar, è stato scritto negli anni ’90 da Jack Fincher, il padre di David morto nel 2003, e racconta la furiosa disputa fra Herman J. Mankiewicz e Orson Welles sulla produzione e i crediti di sceneggiatore di Quarto potere. Nel cast del film Gary Ooldman, Amanda Seyfried, Lily Collins.

L’attesa è molta, per gli amanti di Fincher, che non dirigeva un film, L'amore bugiardo - Gone Girl, dal 2014. A proposito dei film di Fincher e di sceneggiatori, si avvicina la possibilità di un sequel per The Social Network, a dieci anni di distanza dall'originale. Lo sceneggiatore di quell’eccellente film, Aaron Sorkin, è tornato sull’argomento dicendo che è pronto a mettersi al lavoro sulla scrittura di un sequel, nel momento in cui Fincher accetterà di dirigerlo.

Parlando a MTV, durante la promozione del suo film da regista, Il processo dei Chicago 7, ha confermato, “Voglio vederlo, così come il produttore Scott Rudin. La gente me ne parla per quello che abbiamo scoperto del lato oscuro di Facebook. Voglio scrivere quel film? Sì, lo voglio, ma lo farò solo se David lo dirigerà. Se Billy Wilder tornasse in vita e mi dicesse di volerlo dirigere, gli direi che lo farei solo con David.”