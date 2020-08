Maniac: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 5 agosto con SimulWatch

News Cinema

Maniac, thriller horror del 2012, vede Elijah Wood nell'insolito ruolo di un serial killer. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 5 agosto alle 22.30

La visione condivisa di mercoledì 5 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un thriller horror del 2012 diretto da Franck Khalfoun, specialista del genere, regista di film come -2 Livello del terrore e il più recente Amityville: Il risveglio, nuovo capitolo della celebre saga horror.



Protagonista di Maniac è Elijah Wood nell'insolito ruolo di un serial killer. La sua vittima predestinata è invece interpretata dalla bellissima attrice e cantante francese Nora Arnezeder.



L'appuntamento per vedere tutti insieme Maniac e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 5 agosto alle 22.30.

Protagonista di Maniac è Frank, il timido proprietario di un negozio di manichini. La sua vita prende una nuova piega quando Anna, una giovane artista, gli chiede aiuto per la sua nuova mostra. Tra loro si stringe un forte amicizia e Frank inizia a sviluppare un'ossessione per la ragazza. Al punto di dare libero sfogo a pulsioni represse per lungo tempo che lo portano a uccidere. Per le strade di Los Angeles che si credevano tranquille, un serial killer in cerca di scalpi torna a caccia...



