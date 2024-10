Mani Nude: Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi presentano una storia di educazione al male

News Cinema

Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi sono gli interpreti principali di Mani Nude, adattamento cinematografico, diretto da Mauro Mancini, del libro di Paola Barbato. Regista e attori hanno accompagnato il film alla Festa del Cinema di Roma, incontrando i giornalisti.

Un ragazzo viene rapito fuori da una discoteca e portato in un luogo desolato dove viene rinchiuso nel cassone di un camion. Con lui, al buio, c'è qualcuno, ma la regola è che, in quello spazio angusto, una persona vive e l'altra muore, tuttavia il destino a cui va incontro chi si salva è molto peggio della morte.

È questa la crudele premessa di Mani Nude, che oggi viene presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Grand Public. Il film, che è diretto da Mauro Mancini, è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Paola Barbato e ne sono protagonisti Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi, che avevano già lavorato insieme in Mio fratello rincorre i dinosauri.

Sono passati cinque anni da quella commedia dolceamara, e Gheghi è cresciuto e ha vinto il premio per il miglior attore della sezione Orizzonti all'ultima Mostra del Cinema di Venezia grazie a Familia, un'altra storia molto dolorosa e che parla di violenza. Qui, attraverso l'educazione al male di un ragazzo che per sopravvivere deve imparare ad avere la meglio in combattimenti clandestini, si affronta il tema dell'educazione al male, argomento che interessa molto ad Alessandro Gassmann.

L'attore ha incontrato la stampa insieme al restante cast e al regista, con cui aveva già collaborato per Non Uccidere: "Mi piace il cinema di Mauro e mi piacciono le tematiche che affronta in forme sempre originali e anomale. Mani Nude mi fa pensare che viviamo in un mondo violento. Abbiamo guerre intorno a noi. È tutto un fronteggiarsi, un urlare, un non ascoltare, un desiderio di zittire e muri che crescono, quindi la violenza ci circonda, ci permea e soprattutto permea la società vissuta dai ragazzi dell'età di Francesco e anche di mio figlio Leo. In tal senso credo che questo film sia molto importante. Mi piace che prima in un libro e poi in un film che ricostruiscono una realtà non del tutto realistica, Mauro Mancini e Paola Barbato abbiano inserito una violenza insensata, all'interno della quale, tuttavia, si riesce a trovare un pertugio, una piccola crepa, e in quella piccola crepa rinasce un germoglio capace di diventare non dico pacificazione ma almeno comprensione reciproca".

Sulla violenza interviene anche Francesco Gheghi alias Davide, che per non essere schiacciato è costretto a spogliarsi della sua umanità: "Io sono cresciuto con il telegiornale, ascoltando storie di violenza, e a volte le sentiamo un po’ come se fossero soltanto delle voci e non abbiamo quindi la possibilità empatizzare con ciò che ci viene narrato. Il male, però, va raccontato, perché questo è l'unico modo per sconfiggerlo. Dobbiamo restare uniti, e questa vicenda ce lo permette perché si parla anche dei sensi di colpa, che sono le cose che poi, in maniera positiva e quindi come una rinascita, portano le persone a muoversi nel mondo".

Francesco Gheghi spiega poi ai giornalisti che considera Mani Nude l'esperienza più tosta della sua vita, addirittura più impegnativa del ruolo di Romeo Montecchi nel "Romeo e Giulietta" di Mario Martone al Piccolo di Milano, che ha avuto 32 repliche. L'incontro con Mauro Mancini è stato fondamentale per Francesco, dal momento che lo ha fatto crescere. Il regista non ha che parole di lode per il suo attore e parla volentieri della sua trasformazione fisica: "La preparazione di Francesco Gheghi per questo film è paragonabile a quella di Davide e Minuto (Gassmann), che è l'allenatore del ragazzo. "Francesco ha fatto 3 mesi di training. Ogni giorno si esercitava in palestra, provava coreografie con gli stunt, andava dalla nutrizionista, insomma il suo è stato un lavoro enorme. Questo lavoro lo ha fatto anche Alessandro, arrivando a pesare 105 chili".

Gheghi ci tiene invece a precisare che in 2 mesi e mezzo ha messo su 10kg di massa muscolare, anche grazie a 5 pasti al giorno che sua madre gli cucinava amorevolmente. Poi dice: "Alessandro ed io siamo i Christian Bale Italiani".

Non ci sono solo pugni, calci e colpi di pistola in Mani Nude. Oltre all'odio, come ha già sottolineato Alessandro Gassmann, c'è la capacità di perdonare, o meglio la necessità di perdonare per tornare a vivere: "Con questo nuovo film” - spiega ancora il regista - "mi sembra di continuare in qualche modo la ricerca che sto facendo, e che ho cominciato con il mio film d'esordio Non odiare, su tematiche che mi sono molto vicine, che ho ritrovato fin da subito nel libro di Paola Barbato e che ho voluto approfondire ulteriormente. Sicuramente il perdono è una di queste. In particolare mi interessa capire quanto subiamo il perdono e quanto siamo 'vittime' del perdono e del senso di colpa. Mi affascina parlare dell’origine del male, di quanto possa essere scuro e profondo il cuore di ogni essere umano. Se non ricordo male, Sam Peckinpah diceva: 'Sono uno studente della violenza perché sono uno studente del cuore umano'. Mi ritrovo moltissimo in questa affermazione".

L’ultima parola della conferenza stampa di Mani Nude è per Paola Barbato, che ha molto amato la trasposizione cinematografica del suo libro: "Mani Nude è la storia di due disperazioni che si incontrano. Quando due sofferenze, due vuoti si incontrano, a volte un vuoto riempie un altro vuoto, ed è quello che accade ai miei personaggi. Può succedere in mille maniere, e Mauro ha raccontato una di queste mille maniere. Questa storia è come un Pokémon, che si è evoluto e può evolversi di nuovo tutte le volte che vuole".