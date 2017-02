Manhattan di Woody Allen torna al cinema (negli States) e lo accompagna un nuovo trailer: eccolo

Lo skyline di Manhattan, immagini della Grande Mela fotografata in bianco e nero, sulle note della "Rapsodia in blu" di George Gershwin e con la voce fuori campo di Woody Allen/Isaac Mortimer che legge le bozze delle righe di un suo romanzo dedicato a New York.

Anche chi non ama il cinema di Woody Allen conosce sicuramente quello che uno degli incipit più famosi della storia del cinema: quello di uno dei film più belli in assoluto del suo autore, Manhattan, presentato fuori concorso a Cannes nel 1979 e dal 2001 parte della Biblioteca del Congresso statunitense.

Un film che ha segnato la storia del cinema e che, dopo il restauro dello scorso anno presentato in anteprima mondiale a Berlino, sta per tornare nei cinema degli Stati Uniti, e che è accompagnato da un nuovissimo trailer che vi presentiamo qui di seguito.

Visto che siamo ancora caldi di Oscar, va ricordato che Manhattan ricevette dall'Academy solo due nomination: una andata a Mariel Hemingway come miglior attrice non protagonista, l'altra a Allen e Marshall Brickmann per la miglior sceneggiatura originale. L'anno precedente Io e Annie di Oscar ne vinse ben quattro (su cinque nomination), tra i quali quelli per il miglior film e la miglior regia: ma Allen non andò a Los Angeles per la serata di premiazione e non li ririrò, sostenendo, in soldoni, che era assurdo un premio che scegliesse il migliore tra dei film, delle opere d'arte, che non si trattava mica di una gara d'atletica nella quale vince chi, oggettivamente, arriva primo.

E forse fu per questo smacco che, l'anno dopo, l'Academy sottovalutò così tanto Manhattan.

Manhattan, che è uno di quei film che andrebbero rivisti tutti i mesi, tutte le settimane. Forse perfino tutti i giorni.

Intanto, voi guardatevi il nuovo, nuovissimo trailer di questo capolavoro.