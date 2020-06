Mandela la lunga strada verso la libertà: il film sull'uomo icona della lotta al razzismo

News Cinema

Uscito nel 2013 proprio nel momento della morte di Nelson Mandela, il film Mandela: La lunga strada verso la libertà racconta l'uomo che ha dedicato la sua intera vita alla lotta contro l'apartheid.

Con il movimento Black Lives Matter che sta portando maree di persone anti-razziste nelle piazze di molte città del mondo, vedere un film come Mandela: La lunga strada verso la libertà è più attuale che mai. Nelson Mandela, il rivoluzionario avvocato e attivista che lottò contro l'apartheid e trascorse 27 anni in carcere prima di diventare presidente del Sudafrica, è raccontato in questo film nel modo più veritiero e dettagliato possibile in quanto la sceneggiatura è stata adattata per lo schermo dalla sua autobiografia ufficiale.

Mandela la lunga strada verso la libertà: la trama del film su Nelson Mandela

La storia ripercorre la vita di Nelson Mandela, interpretato da Idris Elba, dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo presidente nero democraticamente eletto del Sudafrica. Divenuto un brillante avvocato a Johannesburg, si appassiona alla lotta per la libertà in seguito all'intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all'inasprimento delle misure dell'Apartheid.

Si unisce al Congresso Nazionale Africano negli anni '40, il partito ispirato alla non violenza, per promuovere i diritti politici dei neri al di là delle divisioni etniche. Costretto ad abbandonare la protesta pacifica per la resistenza armata dopo il massacro di Sharpeville, Mandela e i suoi compagni vengono arrestati e condannati all'ergastolo per tradimento.

Qui inizia un viaggio nell'inferno della prigionia, ma lo spirito combattivo di Nelson, sostenuto dalla tenace moglie Winnie (Naomie Harris) non cede: anche da prigioniero diventa un simbolo di riscatto per milioni di sudafricani, una speranza per chi è umiliato, discriminato, a causa del colore della pelle.

La lunga strada verso la libertà: la morte di Nelson Mandela avvenuta durante la prima del film