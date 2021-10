Mancino Naturale: in anteprima esclusiva il poster del film con Claudia Gerini mamma ambiziosa

News Cinema

Verrà presentato nella sezione autonoma Alice nella Città della prossima Festa del Cinema di Roma Mancino Naturale, un film con Claudia Gerini. Ecco il manifesto ufficiale in anteprima esclusiva.

Debutterà durante la prossima Festa del Cinema di Roma, nell'ambito della sezione autonoma e parallela Alice nella Città, Mancino Naturale, un film con protagonista Claudia Gerini. Si tratta, come ci tiene a precisare il regista Salvatore Allocca, di una commedia drammatica, che ruota intorno a un personaggio femminile molto complesso. Isabella, infatti, è una donna che lotta e con cui la vita non è stata generosa, portandole via il marito. La fortuna di Isabella è suo figlio Paolo, che ha un piede sinistro fenomenale, ragione per cui la donna vorrebbe che diventasse una star del pallone.

Mancino Naturale è anche uno sguardo impietoso sul mondo del calcio, universo maschile con cui per una donna non è semplice fare i conti. Isabella però non si arrende, e la sua ossessione per il successo del figlio ci ricorda quella di Anna Magnani in Bellissima di Luchino Visconti. Come ha spiegato il regista, Mancino Naturale è anche una riflessione sulla capacità di amare nei tempi e nei modi giusti le persone care: "Ciò che spinge Isabella verso il suo obbiettivo, infatti, non è un semplice sogno di riscatto sociale, ma qualcosa di più profondo. La donna sente di aver disatteso l’amore che la legava al marito, non assecondando le aspirazioni di questi quando era in vita. Così, adesso, cerca di realizzare con tutti i propri mezzi un desiderio dell’uomo scomparso: vedere il proprio figlio diventare un calciatore professionista. Isabella pensa che, esaudendolo, riuscirà a porre rimedio alla sua dimostrata incapacità di amare. Ma così facendo si trova a sbagliare per la seconda volta. Ora, infatti, sta disattendendo l'amore per il figlio costretto a seguirla in un’impresa più grande di lui".

Regista di pluripremiati cortometraggi, Salvatore Allocca è al suo terzo lungometraggio. Il primo, intitolato Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato, è del 2011, mentre il secondo, Taranta on the Road, esce nel 2017. Allocca è anche autore della sceneggiatura insieme a Massimo De Angelis, Emiliano Corapi e Simone Lenzi.

Affiancano Claudia Gerini in Mancino Naturale Alessio Perinelli, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Katia Ricciarelli e Alessandro Bressanello. Del film, che è distribuito da Fenix Entertainment ed Europictures, vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster ufficiale.