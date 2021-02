Mamoru Hosoda è tornato: il teaser trailer di Belle

News Cinema

Il regista giapponese di anime amatissimi come Mirai (candidato all'Oscar), Wolf Children, The Boy and the Beast e La ragazza che saltava nel tempo sta per tornare con un nuovo film.

Mamoru Hosoda è il regista giapponese di anime amatissimi dai fan di tutto il mondo come La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, The Boy and the Beast e quel Mirai che ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione.

Hosoda sta per tornare nelle sale - anche le nostre, speriamo - con un film che si intitola Belle, la cui uscita è prevista per l'estate in Giappone e di cui vi mostriamo di seguito il primo teaser trailer.

Belle racconta la storia di una ragazza 17enne che vive in un villaggio contadino di nome Suzu, e che entra in un mondo virtuale frequentato da cinque miliardi di utenti. Lì diventa Belle, una cantante famosa in tutto il mondo, e affronta una grande avventura assieme a una creatura misteriosa.

"Belle è il film che ho sempre desiderato creare, e che sono stato in grado di rendere una realtà grazie al successo dei miei lavori precedenti. Nel film esploro da un lato il romanticismo, l'azione e la suspense, e dall'altro temi più profondi che riguardano la vita e la morte. Spero che il risultato sia quello di una grande spettacolo d'intrattenimento," ha dichiarato Hosoda alla rivista Variety.