Mamma o papà?: video backstage esclusivo del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Alcuni genitori farebbero di tutto per tenere accanto a sé i propri figli. Altri sono pronti ai peggiori colpi bassi per allontanarli.

Quest'ultimo è il caso di Valeria e Nicola, interpretati da Paola Cortellesi e Antonio Albanese in Mamma o papà?, la nuova commedia di Riccardo Milani in uscita nei cinema martedì 14 febbraio.

I due stanno divorziando dopo quindici anni di matrimonio e a entrambi è stata offerta una grande opportunità di lavoro all'estero. E così la guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore.



In attesa di vedere al cinema di cosa saranno capaci Valeria e Nicola, vi portiamo sul set del film con questo video backstage esclusivo:





Mamma o papà?: Trailer ufficiale del film: