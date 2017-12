Mamma Mia! Ci risiamo: il primo trailer tutto anni 70

Dopo aver appreso qualche mese fa della presenza di Cher nel cast di Mamma Mia! Ci risiamo, l'attesa di news sul film si è fatta sempre più impaziente. Il primissimo trailer, uscito proprio oggi, svela finalmente qualche elemento della trama, che non è ancora stata divulgata.





Il primo film del 2008, adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle canzoni degli ABBA, vedeva Sophie (Amanda Seyfried) impegnata nella ricerca del suo vero padre. Dopo aver ristretto il campo a tre uomini che la madre Donna (Meryl Streep) aveva frequentato da giovane, Sophie aveva deciso di invitarli tutti sull'isola greca in cui viveva. Ma alla fine del film la questione della paternità di Sophie era rimasta ancora aperta. L'atteso sequel cercherà di trovare una risposta ripercorrendo il passato di Donna attraverso numerosi flashback, che dislocheranno l'arco narrativo del film su due diverse linee temporali e ci trasporteranno in un'atmosfera tutta anni '70.



Il trailer fa intuire che il cast godrà di rassicuranti ritorni, ma anche di grandi novità! Prima di tutto, il trailer chiarisce finalmente il personaggio di Cher (anche se non sappiamo nello specifico che ruolo giocherà nella vicenda): l'icona pop del nostro tempo interpreterà la nonna di Sophie, che piomba improvvisamente al suo matrimonio senza invito. Un'altra new entry è Lily James, nei panni di una giovanissima Donna, affiancata da Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner. A confortare i fan, il trailer mostra i volti già noti di Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Christine Baranski e Colin Firth. Anche i produttori, Judy Craymer della Littlestar e Gary Goetzman, rimangono invariati, proprio come il regista Ol Parker.



Certo, non sarà impresa facile replicare il successo del primo film, passato alla storia non solo come il film musical che ha incassato di più in assoluto (oltre 140 milioni negli Stati Uniti e oltre 460 nel resto del mondo), ma anche rientrando nella top 100 dei film di maggiore incasso della storia del cinema. Ma non è ancora detta l'ultima parola: il film arriverà nelle sale americane il 20 luglio 2018 e ha tutte le carte in regola per conquistare il botteghino.

Al momento, l'uscita italiana di Mamma Mia! Ci risiamo è invece fissata per il 6 novembre 2018.