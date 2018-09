Mamma Mia! - Ci risiamo è primo al boxoffice italiano del weekend

E' Mamma mia! - Ci risiamo il vincitore del boxoffice italiano del weekend, pur con un tiepido 1.350.000 euro in quattro giorni, al suo debutto. Costato 75 milioni di dollari, il sequel firmato da Ol Parker ne ha già totalizzati nel mondo 376. Il precedente Mamma Mia! ne portò a casa ben 609.

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, il primo grande successo della stagione italiana, si accontenta di un secondo posto e di 1.035.000 euro, toccando il potente totale nostrano di 10.516.000. Il film di Genndy Tartakovsky nel mondo è arrivato a 496 milioni di dollari.

Slitta anche dalla seconda alla terza posizione l'ultima fatica (letteralmente) di Tom Cruise in Mission: Impossible - Fallout, che incassa 924.000 euro e totalizza da noi perciò 3.888.000. Nel mondo questo nuovo sequel di Christopher McQuarrie ha toccato quota 726 milioni di dollari (su un costo di 178). Rogue Nation, che si fermò a 682, è stato superato.