Mamma Mia! Ci risiamo ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Mamma mia! Ci risiamo è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, a dir il vero globalmente piuttosto fiacco, seppur non a livelli estivi. Ad ogni modo il sequel firmato da Ol Parker ha portato a casa altri 676.000 euro, confluiti nell'attuale totale italiano di 2.518.000. Nel mondo il lungometraggio è arrivato a 383.000.000 di dollari.

Stabile al secondo posto ancora Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, che raggiunge il piccolo trionfo italiano di 11.468.000 euro grazie ad altri 638.000 rastrellati nel fine settimana. Il regista Genndy Tartakovsky può andare fiero dell'affetto che il nostro pubblico ha ancora una volta mostrato per Drac e famiglia.

Entra al terzo posto il ritorno di Denzel Washington nei panni del vendicatore che tutti vorremmo al nostro fianco: The Equalizer 2: Senza perdono parte con 594.000 euro.