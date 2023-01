Mamma ho riperso l'aereo, da Donald Trump al cachet di Macaulay Culkin, curiosità sul sequel

News Cinema

Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York arrivò nel 1992, a due anni di distanza da Mamma ho perso l'aereo, con lo stesso cast... ma più soldi in ballo! Qualche curiosità sul seguito.

L'arrivo al cinema nel 1992 di Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York era inevitabile, dopo che il precedente Mamma ho perso l'aereo, ormai un cult movie, incassò 473 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un costo di appena 18! Il budget del sequel salì a 28, gli incassi scesero a 359, ma i fan di Kevin alias Macaulay Culkin amano probabilmente allo stesso modo anche il suo seguito, che non manca delle sue curiosità e dei suoi aneddoti dietro le quinte. Ma quello sullo schermo è davvero Donald Trump? Leggi anche Mamma ho perso l'aereo, Joe Pesci e i ricordi del dolore fisico

Mamma ho riperso l'aereo, curiosità sul sequel con Macaulay Culkin

Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992) fu ancora una volta diretto da Chris Columbus e scritto/prodotto dal compianto John Hughes, riproponendo Macaulay Culkin come Kevin e la coppia Joe Pesci - Daniel Stern per i delinquenti sfortunati Harry e Marv. L'azione si spostava a New York e, dopo il 2016, è diventato popolare ricordare questo film per la presenza di... Donald Trump, che sarebbe poi diventato (un assai discusso) Presidente degli Stati Uniti.





È veramente Donald Trump quello nella scena in cui incrocia Kevin, che gli chiede indicazioni? Sì, perché Trump in quegli anni era il proprietario del Plaza Hotel: il magnate lo aveva acquisito dalla Sonesta (allora The Childs Company) per oltre 470 milioni di dollari nel 1988. L'avrebbe poi rivenduto a investitori sauditi e asiatici nel 1995 per 325 milioni, mantenendone la gestione per un periodo successivo. All'epoca delle riprese, svoltesi dal dicembre 1991 al maggio 1992, "The Donald" aveva 45 anni. Pare che la scena in cui Kevin scivola per il pavimento del Plaza lo divertì così tanto che non vi fece ricollocare il tappeto che era stato rimosso per il ciak. Fino al 2008, anno in cui il Plaza è stato riconvertito in un complesso di appartamenti e stanze di hotel, l'albergo offriva persino sotto Natale una "The Home Alone Experience", per visitare le location del film.

A proposito di soldi in ballo: Macaulay Culkin ricevette 4.500.000 dollari per recitare in questo lungometraggio, incassando la cifra più alta mai registrata da un attore della sua età (undici anni!). E dire che per il precedente Mamma ho perso l'aereo era stato pagato "solo" 100.000 dollari! Ormai era diventato una star grazie al successo di quest'ultimo, tanto che i fan lo riconoscevano durante le riprese, rendendole più difficili. Le scene dell'aereoporto furono infatti girate a febbraio per ragioni di sicurezza (la produzione chiese che le decorazioni natalizie non fossero rimosse).

Le riprese a New York si svolsero in una stagione freddissima, al punto che diverse cineprese in esterna si bloccarono. Ironia volle che la 20th Century Fox spese tantissimo per assicurarsi neve finta per le scene a Central Park... ma una tempesta di vera neve si abbatté sulla città negli stessi giorni!

La tecnologia digitale non aveva ancora preso il controllo delle scene più difficili, quindi né Daniel Stern né Joe Pesci hanno dimenticato la scena dei piccioni: furono ricoperti di vero mangime e vennero assaliti da trecento veri volatili. Stern giura che di esseri ritrovato un piccione direttamente in bocca, "un'esperienza rivoltante".

Chris Columbus ritiene questo seguito migliore dell'originale, anche se ammette che possa sembrarne una sorta di remake. John Hughes era così dedito alla saga, che durante le riprese aveva già un copione pronto per un Mamma ho perso l'aereo 3 con Macaulay Culkin adolescente. Non se ne fece più nulla, perché nel 1994 Macaulay lasciò la recitazione, per poi tornare sul set solo nel 2000. Nel 1997 fu realizzato sul serio un Home Alone 3, in italiano Mamma ho preso il morbillo, con Alex D. Linz nel ruolo del protagonista. Per 32 milioni di costo, ne incassò solo 79.