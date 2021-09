Mamma, ho perso l'aereo: il reboot a novembre su Disney+

News Cinema

Si intitola Home Sweet Home il reboot di Mamma, ho perso l'aereo e debutterà su Disney+ a novembre. Protagonista è il simpatico Archie Yates di Jojo Rabbit.

Nonostante lo scetticismo generale, il reboot di Mamma, ho perso l'aereo è diventato realtà e sbarcherà su Disney+ il 12 novembre. Il film, intitolato Home Sweet Home, sarebbe dovuto uscire prima, ma a causa della pandemia ha subito un ritardo, e anche se non è stata fatta una grossa campagna promozionale, la reinvenzione della commedia natalizia con Macaulay Culkin è dietro l'angolo.

Home Sweet Home non conterrà nessun membro del cast originale, anche se alcuni parlano di un probabile cameo di Macaulay Culkin. Protagonista del film sarà Archie Yates, che abbiamo apprezzato in Jojo Rabbit. Il suo personaggio non si chiamerà più Kevin bensì Max. La regia è Dan Mazer, a cui dobbiamo Nonno scatenato.

Della trama di Home Sweet Home poco si sa, se non che si racconta di una coppia che cerca di rubare un cimelio di famiglia a un bambino. Nel cast ci sono anche Rob Delaney, Ellie Kemper, Kenan Thompson e Chris Parnell. E’ probabile che la Disney punti a un aggiornamento della storia, a qualcosa, insomma, che sia più in linea con i tempi che corrono. Del resto il vecchio franchise aveva già mostrato i suoi difetti nel tre seguiti senza Culkin e la regia di Chris Columbus, che avevano unito di nuovo le forze solo per Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York.

Uscito nel 1990 e sceneggiato da John Hughes, Mamma, ho perso l'aereo ha incassato in tutto il mondo 476.684.675 milioni di dollari. Negli Stati Uniti ha dominato incontrastato il botteghino per dodici settimane consecutive.