Malin Akerman sarà il "cattivo" di Rampage, protagonista Dwayne Johnson

Malin Akerman (Watchmen, Rock of Ages, Billions in TV) è in trattative molto avanzate per entrare in Rampage, adattamento cinematografico dell'omonimo arcade game della Midway che sarà prodotto dalla New Line Cinema. Nel cast principale fanno gà parte Naomie Harris e soprattutto Dwayne Johnson come protagonista. Come comprimario figura anche Joe Manganiello.

Il personaggio della Akerman sarà il cosiddetto "villain" della storia, il capo d una compagnia tecnologica che è dietro la creazione dei mostri che infestano la storia principale. Le riprese di Rampage inizieranno il mese prossimo ad Atlanta.

Alla regia del progetto è stato chiamato Brad Peyton, il quale ha già collaborato con Dwayne Johnson in due più che fortunati successi commerciali, Viaggio nell'isola misteriosa e San Andreas. Quest'ultimo si rivelò addirittura il blockbuster più redditizio dell'estate 2015, arrivando a incassare ben 473 milioni di dollari in tutto il mondo.

La sceneggiatura di Rampage è stata scritta da Ryan Engle (Non-Stop), ma si prevede un'imminente riscrittura a opera di Carlton Cuse (San Andreas) e Ryan Condal.

Realizzato nel 1986 Rampage vede tre mostri giganteschi - la scimmia George, la lucertola Lizzy e il lupo mannaro Ralph - intenti a scorrazzare per gli Stati Uniti e distruggere praticamente tutto quello che incontrano. Nelle versioni successive vennero inseriti ulteriori mostri. Il film arriverà nei cinema statunitensi il 20 aprile 2018.