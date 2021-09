Malignant, James Wan: "Un horror che dividerà, è viscerale"

News Cinema

Da oggi è in sala il nuovo horror di James Wan, Malignant, che lo riporta agli esordi gore di Saw, forse anche peggio, stando a quel che ha raccontato il regista nell'attività stampa...

James Wan è tornato a non fare sconti: mentre è sul set del mainstream Aquaman and the Lost Kingdom, ha trovato il tempo di promuovere un horror "piccolo" e di genere, Malignant (da oggi nelle nostre sale), che si rifà ai suoi esordi con Saw e non potrebbe essere più lontano dal mettere d'accordo tutti. Anzi, come ha spiegato in una conferenza stampa, sarà con ogni probabilità il suo film che dividerà maggiormente il pubblico... e persino qualcuno dei suoi fan lo rifiuterà come troppo violento! Leggiamo cosa ha dichiarato James.

Curiosamente, quando feci il primo Saw, cominciarono ad attaccarci l'etichetta del "torture porn". Divenni il guru del gore, della tortura e di tutto il resto. All'epoca mi sembrò molto ingiustificato, perché non pensavo che Saw fosse poi tanto estremo come pensavano tutti. A dir il vero credo che Malignant sia facilmente il mio film più violento e gore, so che parte di esso mi alienerà alcune persone, quelle che amano i miei Insidious o Conjuring, specialmente il pubblico e i critici più mainstream, che preferiscono gli horror più in sordina, non quelli con le interiora sbattute in faccia. Ma non era il film che volevo fare con Malignant. Ho già fatto Conjuring, ho già fatto Insidious, non volevo ripetermi, volevo fare qualcosa che non fosse l'horror che ti fa saltare sulla sedia, ma che allo stesso tempo offrisse uno shock viscerale. [...] Quindi la gente potrà abbandonarsi alla sua esagerazione oppure voltarmi le spalle, io la vedo così.