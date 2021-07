Malignant: il trailer italiano del nuovo horror di James Wan!

News Cinema

Esce il 2 settembre il nuovo film horror di James Wan, intitolato Malignant, ed è appena uscito il trailer italiano.

Torna alle origini horror James Wan con il suo nuovo film, che segue escursioni in altri generi come Aquaman e Fast & Furious 7. Si intitola Malignant ed arriverà nei nostri cinema il 2 settembre distribuito da Warner Bros. Del film è appena arrivato il trailer italiano, che promette parecchi spaventi per gli amanti di questo genere.

La storia è quella di Madison, paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi, che vede peggiorare il suo tormento quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà ed hanno a che fare con un segreto rimosso del suo passato. Chi è Gabriel e cosa vuole da lei?

Nel cast ci sono Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel e Ingrid Bisu. Malignant è scritto da Akela Cooper, autrice anche del soggetto insieme a Wan e Bisu.