Il film con protagonista Annabelle Wallis arriverà nelle sale americane il prossimo agosto.

Si sono concluse le riprese di Malignant, film che arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 14 agosto 2020 e sarà senza dubbio uno degli horror più importanti dell’anno. E questo perché a dirigerlo è stato James Wan, il qualche grazie ai franchise di Saw, Insidious e soprattutto The Conjuring si è conquistato la meritata nomina a “maestro” contemporaneo del genere. Lo stesso autore australiano ha scritto il soggetto insieme alla fidanzata (e futura moglie) Ingrid Bisu. La trama è ancora ovviamente tenuta segreta.

Protagonista assoluta di Malignant sarà Annabelle Wallis, la quale ha già collaborato con Wan in quanto protagonista del primo Annabelle, spin-off del filone cinematografico legato a The Conjuring. Insieme a lei troveremo anche Maddie Hasson, Jake Abel, George Young e Jacqueline McKenzie. Bisogna ricordare che Malignant è un progetto slegato da qualsiasi universo orrorifico creato in precedenza da James Wan.

Il 14 agosto 2020 Malignant si dividerà gli incassi del botteghino con Escape Room 2, il thriller d’azione Nobody con Bob Odenkirk e il film d’animazione The One and Only Ivan, il quale sarà doppiato da Sam Rockwell, Angelina Jolie e Bryan Cranston.