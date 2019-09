Malignant è il titolo del nuovo horror di James Wan

News Cinema

Il regista annuncia l'inizio delle riprese con la foto del ciak su Instagram. Ecco il cast completo e dettagli sulla possibile trama.

Svelato finalmente il mistero del nuovo horror di James Wan, almeno per quel che riguarda il titolo. Il regista ha postato su Instagram il ciak che ha segnato l'inizio delle riprese di Malignant, appunto.

Protagonisti del film scritto da Wan assieme alla sua fidanzata, Ingrid Bisu, sono Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

Sulla trama però non si sa ancora molto: una delle ipotesi (a questo punto diremmo decisamente accreditata) è che la storia sia tratta dalla graphic novel del 2011 dello stesso Wan, "Malignant Man", su un uomo che scopre che il tumore da cui è affetto è in realtà un parassita che gli dà delle capacità soprannaturali ma al tempo stesso lo coinvolge con una società segreta malvagia nascosta sotto la pelle dell'umanità.

Dopo Malignant, Wan si dedicherà al sequel di Aquaman.