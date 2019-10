Malignant di James Wan arriverà nei cinema il prossimo agosto

News Cinema

Dopo questo nuovo horror il regista si dedicherà ad Aquaman 2.

La Warner Brothers e la New Line Cinema hanno deciso che Malignant, il nuovo horror diretto da James Wan, uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 14 agosto. In quella data sono già stati piazzati anche l’altro thriller-horror della Sony Escape Room 2, l’action della Universal Nobody con Bob Odenkirk e l’adattamento della Disney di The One and Only Ivan.

Malignant vede come protagonisti Jake Abel e Annabelle Wallis. L’attrice ha già collaborato “tangenzialmente” con James Wan in quanto protagonista del primo Annabelle, spin-off del franchise principale di The Conjuring da lui diretto. Alla produzione, ovviamente, sempre la Warner/New Line. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso autore insieme alla fidanzata – presto moglie – Ingrid Bisu. Vale la pena ricordare che la storia non è in alcun modo collegata con la graphic novel che lo stesso Wan ha scritto, intitolata Malignant Man.

Diventato un vero e proprio Re Mida dell’horror contemporaneo grazie a franchise di successo come Saw, Insidious e appunto The Conjuring, James Wan ha esplorato anche la strada del cinema ad altissimo budget prima con Fast & Furious 7 e lo scorso anno con Aquaman, al cui sequel si dedicherà appena finito di girare Malignant.