Malèna: 20 anni fa usciva il film con Monica Bellucci, troppo sexy per gli USA dove fu bruscamente censurato

Il 27 ottobre 2000 arrivava al cinema Malèna, il film di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, che subì drastici tagli della censura per poter andare nelle sale americane.

Monica Bellucci ha compiuto 56 anni lo scorso 30 settembre e non c'è molto da aggiungere al fatto che è stata, è e sarà una bellissima donna a qualunque età. Giuseppe Tornatore ne ha catturato la femminilità quando di anni ne aveva 36, pensando a lei per il ruolo di una donna che finisce per pagare il prezzo della sua bellezza.

Malèna usciva al cinema il 27 ottobre del 2000 andando a immortalare sullo schermo quella divina creatura che è la Bellucci, attraverso lo sguardo di un tredicenne, e annuendo a noi uomini che siamo tutti preadolescenti di fronte alla donna che desideriamo. La bellezza è poesia, arte, risveglio dei sensi, secondo Tornatore, ed è una condanna nella Sicilia degli anni 40 con la Seconda Guerra Mondiale in corso. Non c'è posto per Malèna in un'antiquata società patriarcale che vede e vuole le donne in due modi, o sante o puttane.

Malèna: a 20 anni di distanza la versione del film negli USA rimane censurata

A parte il personaggio di Malèna intorno al quale ruota la storia, il film racconta la scioccante esperienza del piccolo Renato, interpretato dall'allora 16enne Giuseppe Sulfaro, che scopre quanto sia esteso l'universo della sensualità femminile e poi quanto sia ridotto l'universo della sensibilità umana degli adulti intorno a lui. L'attore aveva dichiarato di non aver mai visto dal vivo una donna integralmente nuda e che la sua prima volta è stata proprio con Monica Bellucci sul set.

Giuseppe Tornatore fa prendere il volo al suo personaggio che corre con la fantasia, rapito dai primi istinti sessuali e sedotto da cotanta bellezza, ma ciò che si vede sullo schermo, per il pubblico americano era troppo. Dopo l'acquisto del film da parte della Miramax, i fratelli Bob e Harvey Weinstein decisero di intervenire tagliando brutalmente le scene più esplicite per poter scendere al divieto R (ingresso vietato ai minori di 17 non accompagnati), altrimenti il film sarebbe stato distribuito nelle sale con il divieto NC-17 (vietato l'ingresso ai minori di 17 anni).

Malèna conquistò due nomination agli Oscar, per la migliore fotografia di Lajos Koltai e la colonna sonora di Ennio Morricone. Nessuno dei due vinse, ma diventa legittimo domandarsi se i tagli subiti dal film, volti ad assecondare la censura USA, per un totale di ben 16 minuti che fecero scendere la durata del film da 118' a 92', non ne abbiano anche minato l'esito alla stagione dei premi.

Che ci sia stata una mutilazione artistica è fuori discussione. 16 minuti in meno di musica di Morricone, di fotografia di Koltai, di presenza scenica di Monica Bellucci, di regia di Tornatore e, soprattuto, secondo un criterio che non era quello all'origine dell'opera. Ad oggi se un americano vuole vedere la versione integrale italiana, deve acquistare il dvd all'estero.

Monica Bellucci è pronta a passare il testimone alla figlia Deva

Non era ancora nata Deva quando Malèna usciva al cinema. La figlia di Monica e del suo ex marito Vincent Cassel è pronta a seguire le orme della madre, se la genetica non è un'opinione. La Bellucci ha sempre camminato agevolmente sul filo di due carriere, attrice e modella, e al momento la 16enne Deva (nata il 12 settembre 2004) sta asseggiando quest'ultima. L'anno scorso ha girato uno spot per Dolce & Gabbana, mentre è di una settimana fa la sua prima cover per il magazine francese Elle (come ha condiviso lei stessa sul suo account Instagram, qui sotto).