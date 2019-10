Maleficent Signora del Male, Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie: "Cerchiamo l'umanità nei cattivi"

News Cinema

Le attrici ci hanno spiegato cosa significhi rapportarsi con una fiaba Disney riletta per l'oggi.

Il 17 ottobre sarà in sala Maleficent: Signora del male, sequel del Maleficent che cinque anni fa ha sbancato il botteghino. In un incontro con la stampa, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, interprete dell'infida regina Ingrith, hanno discusso con noi cosa comporti far parte dell'universo fiabesco Disney, nonché come ci si avvicini al ruolo di un perfido villain...

"La fiaba è molto divertente da fare" - ci spiega Angelina - "Ti libera, puoi giocare, perché anche se i temi che tocca sono concreti, è bello avere spazio per giocare." Secondo Michelle, fiaba o meno, l'approccio alla recitazione non cambia: "La sfida è trovare l'umanità nel cattivo. Gli esseri umani sono tante cose insieme. Certo con la fiaba non ci sono regole, ma volevo risultare molto cattiva senza perdere le sfumature." Angelina ha qualcosa da dire sulla forza ambigua di un buon villain: "Il cattivo comportamento è qualcosa che seduce, è quello lo scoglio che un genitore deve affrontare, ma bisogna far notare a un bambino la realtà: Ingrith per esempio è debole, sembra fortissima ma ha paura. Il messaggio è che bisogna lottare sì, ma per una buona ragione".