Maleficent: Signora del male, ecco le reazioni americane all'anteprima

Influencer e giornalisti sono quasi unanimi nel considerarlo uno spettacolo riuscito.

Ci separano due settimane dall'uscita italiana di Maleficent: Signora del male con Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, sequel del grande successo Maleficent del 2014, 758 milioni di dollari d'incasso mondiale per 180 di costo. Negli States si è già svolta l'anteprima del film di Joachim Rønning: con il primo atto che aveva convinto il pubblico ma lasciato tiepidi i commentatori, questo seguito sembra mettere d'accordo quasi tutti, tra influencer e giornalisti, che su Twitter hanno condiviso le loro impressioni a caldo.

Zach Johnson di E!News dice: "Bene, bene... chi l'avrebbe mai immaginato che Maleficent Signora del male sarebbe stato così indiavolato? Avevo i miei dubbi, ma ora direi che è uno dei migliori sequel in live action della Disney." La freelance Sabina M.T. Graves espande: "Eleva gli aspetti più interessanti della mitologia introdotta nel primo film in un'avventura fantasy visivamente ipnotica che potrebbe aprire favolosamente un universo fantastico. Ogni fotogramma della lotta Jolie vs. Pfeiffer mantiene le promesse. Istantaneamente iconico." L'uso del termine "universe" ci fa tremare, però ci fa piacere che il film sia lodato sul piano visivo: il coinvolgimento di un vero regista come Rønning deve aver corretto il tiro, dopo la direzione un po' blanda dello scenografo Robert Stromberg per il primo capitolo.