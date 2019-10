Maleficent Signora del Male, Angelina Jolie: "Tolleranza per il diverso e per l'ambiente"

News Cinema

Diamo un'ulteriore occhiata ai temi del sequel Disney, così come ce li hanno raccontati Angelina e Michelle Pfeiffer.

Maleficent Signora del Male è nelle nostre sale, e magari vi state domandando quali temi tocchi il sequel di Maleficent, ancora una volta con Angelina Jolie protagonista. La star stessa e la sua controparte nel film, Michelle Pfeiffer nel ruolo della regina Ingrith, hanno approfondito per la stampa alcune questioni.

Se Ingrith fa di tutto per fomentare il conflitto col mondo magico, rappresentato da Malefica, quest'ultima a sua volta non si fida fino in fondo degli esseri umani, per quanto ami Aurora. L'inclusione diventa quindi un concetto cardine della storia.

"Viviamo in tempi moderni, siamo tutti connessi" - ci dice la Jolie - "Eppure c'è chi fomenta la divisione, anche in politica. Ma non si può fermare un'onda, il mondo è pieno di diversità. Mi fa arrabbiare l'idea di perdere quella possibilità, di imparare dal diverso." Con queste idee molto chiare, qualcuno le domanda su chi, avendo il potere mostrato nel film di trasformare in capra qualcuno, si sfogherebbe. Angelina sorride: "Preferisco non rispondere."

Per l'equilibrio su tali questioni, Michelle Pfeiffer guarda invece al futuro: "I giovani secondo me sono più tolleranti di quelli della nostra generazione. Il mondo deve imparare a essere più tollerante."