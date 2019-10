Maleficent Signora del Male, Angelina Jolie: "In Malefica ci sono più io del makeup"

News Cinema

L'attrice e Michelle Pfeiffer ci hanno parlato dell'esperienza sul set e anche un po' del loro approccio generale al mestiere.

Il 17 ottobre debutta nelle sale italiane Maleficent: Signora del Male, che vede scontrarsi la Malefica di Angelina Jolie e l'acida regina Ingrith portata sullo schermo da Michelle Pfeiffer, alla sua prima collaborazione con la Jolie. Com'è stato l'incontro tra le due star? Nella conferenza stampa Angelina ci ha raccontato che le prime prove comuni hanno riguardato la scena della cena al castello, il teso momento in cui Malefica si trova al cospetto di Ingrith: "Abbiamo subito provato a metterci vicendevolmente alle corde." Michelle ricorda però solo il suo stupore sul set, quando si è ritrovata Angelina tramutata in Malefica, truccata e vestita, corna incluse, inquietante: "Si dice sempre che noi attori dobbiamo immaginare le sensazioni per recitarle, ecco, in questo caso non è stato difficile!"

Un trucco molto complesso per diventare Malefica? In realtà meno di quanto si pensi, sostiene Angelina: "Per truccarmi ci mettevano un'ora e mezza, io le assomiglio già molto, in lei c'è più me che makeup! Giusto gli zigomi, le corna... Il mio costume alla fine era meno scomodo di quello di Michelle!" La collega annuisce, pensando all'elaborata eleganza e ai corsetti della sua Ingrith.

I ragazzini presenti alla conferenza di Alice nella città vogliono sapere qualcosa dei primi passi delle attrici nel mondo dello spettacolo. La Jolie ricorda: "Ho cominciato per caso, è stato mio padre [Jon Voight, ndr] a volermi sul set la prima volta, al posto di mio fratello. Era mia madre che voleva fare l'attrice, ho deciso che l'avrei fatto per lei, ho iniziato davvero a 14 anni, ma prima di riuscirci avrò fatto 100 provini." Per Michelle non è stato affatto un caso: "Da bambina recitavo per i vicini, facevo pagare 10 centesimi a testa per vedermi! Ma professionalmente posso dire di avere cominciato a 20 anni."