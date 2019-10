Maleficent Signora del Male ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

E Joker è ancora secondo: ci sono novità dal terzo posto, occupato da Downton Abbey.

Maleficent Signora del Male continua a occupare la vetta del boxoffice italiano del weekend, così come Joker è stabile al secondo posto: i due film tengono a bada le new entry. Malefica ha incassato altri 2.448.000 euro, portando il suo totale a 7.720.000, mentre Joker ha rastrellato ancora 2.020.000, toccando il totale italiano potentissimo di 24.208.000. "Rastrellare" peraltro non è forse la parola giusta, perché il film con Joaquin Phoenix viaggia tuttora su una media per sala di 3.236 euro per 624 copie in circolazione, quella che tanti film sognano all'esordio.

Nel mondo Maleficent 2 è arrivato sui 294 milioni di dollari, per un budget di 185: la corsa non prosegue pimpante come previsto. Mostruosa la cifra globale ormai di Joker, giunto a 850 milioni di dollari (per un budget sulla sessantina!).