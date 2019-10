Maleficent 2 supera in Italia i 5 milioni di euro, Joker arriva a quota 22 milioni

News Cinema

Nel recoconto settimanale degli incassi, i due film staccano nettamente Se mi vuoi bene e Gemini Man.

Dopo sette giorni dall'uscita in sala, Maleficent: Signora del Male ha sedotto quasi 800 mila spettatori sul territorio italiano. Tradotto nel linguaggio business significa 5 milioni e 264 mila euro. È quasi certo che nell'imminente secondo weekend di programmazione, il film resterà al primo posto visto l'ampio target di pubblico al quale non può arrivare Downton Abbey che debutta oggi.

Nel frattempo Joker, che è in sala da tre settimane, ha accumulato la ragguardevole cifra di 22 milioni 184 mila euro. Più che ragguardevole è anche l'incasso a livello mondiale del film con Joaquin Phoenix, arrivato a 745 milioni di dollari. 632 mila euro è invece quanto guadagnato dal film di Fausto Brizzi intitolato Se mi vuoi bene, nei cinema da sette giorni, che precede Gemini Man i cui 623 mila euro diventano un totale di 1 milione e 800 mila euro sulle due settimane dall'sucita in sala.

È da notare che Maleficent, proiettato su 878 schermi del territorio italiano, ha una media di incasso per sala di 5996 euro mentre quella di Joker è di poco inferiore, 5914 euro per 780 schermi. In sostanza Joker è ancora molto cercato e non è detto il film, nel suo quarto weekend in sala, sia così incline a mollare la seconda posizione. Maleficent 2: Signora del Male: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD