Maleficent 2 - Signora del Male: a Roma l'anteprima europea del film Disney. Presenti Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer

La data da segnare sul calendario è quella del 7 ottobre, quando il film verrà presentato come evento di pre-apertura di Alice nella Città.

Lunedì 7 ottobre. Segnatevi la data sul calendario, perché sarà allora che Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer saranno a Roma per presentare in anteprima europea il nuovo film Disney Maleficent - Signora del Male, l'atteso seguito di Maleficent.

Il film sarà presentato come evento speciale di pre-apertura dell'edizione 2019 di Alice nella Città, la manifestazione indipendente che si svolge in parallelo alla Festa del Cinema di Roma.

In Maleficent - Signora del Male, Malefica e Aurora devono affrontare la complessità dei legami famigliari quando le loro strade vengono separate da un matrimonio imminente, alleanze inaspettate e dall’ingresso di nuove forze oscure. Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

In attesa di poter vedere il film, ecco un video nel quale si raccontano le sessioni di make-up cui si è sottoposta Angelina Jolie durante la lavorazione del film:



Maleficent 2: Signora del Male: Il makeup di Angelina Jolie - HDF

Diretto da Joachim Rønning, Maleficent - Signora del Male vede protagonisti Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville e Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith. Scritto da Linda Woolverton e Noah Harpster & Micah Fitzerman-Blue e basato su una storia di Linda Woolverton, il film è prodotto da Joe Roth, Angelina Jolie e Duncan Henderson, mentre Matt Smith, Jeff Kirschenbaum e Mike Vieira sono i produttori esecutivi.

Il film distribuito da The Walt Disney Company Italia uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre.