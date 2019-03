Maleficent 2: in attesa di un trailer ecco Angelina Jolie nel primo poster del film!

Con parecchi mesi di anticipo rispetto al previsto (primavera del 2020) Maleficent 2 arriverà nei cinema americani nell'ottobre 2019: in attesa del primo trailer, oggi possiamo mostrarvi un poster ufficiale del film con Angelina Jolie ed Elle Fanning, questa volta coalizzate contro la regina Ingrith alias Michelle Pfeiffer. Sarà infatti questa nuova minaccia che s'insinuerà nel rapporto comunque non troppo tradizionale tra Malefica e Aurora, già narrato nel primo lungometraggio che nel 2014 ha incassato nel mondo quasi 760 milioni di dollari per 180 di costo. La regia di questo secondo capitolo è passata dallo scenografo Robert Stromberg a Joachim Rønning, che per la Disney ha già diretto Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, in coppia col socio Espen Sandberg.