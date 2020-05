Malamander: il regista di Toy Story 4 Josh Cooley dirige il suo primo film live action

News Cinema

Il futuro regista del prequel animato di Transformers porta al cinema, con attori in carne ed ossa, un libro per bambini che racconta un viaggio fantastico.

Per chi non lo sapesse, Josh Cooley è il regista di Toy Story 4, nonché uno degli sceneggiatori di Inside Out e un animatore che ha lavorato per Up, Ratatouille, Cars, Gli Incredibili. Proprio Toy Story 4 lo ha portato alla vittoria dell'Oscar per il miglior film d'animazione, accrescendo la sua notorietà e dandogli la possibilità di proseguire con la regia.

Per il suo secondo (o forse terzo) film dietro alla macchina da presa Cooley intende però cambiare genere, cimentandosi nel live-action. Il suo nuovo progetto, stando a The Hollywood Reporter, si intitolerà Malamander e avrà attori in carne ed ossa. Si rivolgerà comunque anche al pubblico dei "piccoli", essendo la trasposizione dell'omonimo libro per bambini di Thomas Taylor. Basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista, Malamander racconta infatti la storia di un ragazzo che lavora nell'ufficio oggetti smarriti di un hotel che decide di aiutare una ragazzina a ritrovare i suoi genitori. La missione li porterà a compiere un viaggio fantastico durante il quale incontreranno un uomo con un uncino al posto della mano che tenterà di catturarli e una creatura metà umana e metà mostro che può far avverare i sogni.

A proposito di questa sua nuova avventura fuori da casa Pixar, Cooley ha dichiarato: "Fare film e immaginare storie per la Pixar per 17 anni è stato un sogno. La qualità delle nostre storie era equivalente al valore delle persone che lavorano alla Pixar, che hanno trasformato in realtà quelle storie e che resteranno sempre la mia famiglia. Andare via è stata una decisione difficile, ma nello stesso tempo sono felicissimo di creare nuovi mondi insieme a nuovi collaboratori e soci. Ci sono tantissime storie che voglio raccontare e spero di poter portare con me un po’ della magia della Pixar ovunque andrò".

Fra i progetti futuri di Josh Cooley c'è anche la regia del prequel animato di Transformers, che si svolgerà su Cybertron e si incentrerà sul rapporto tra Optimus Prime e Megatron.