Major Grom: Plague Doctor, il trailer del violento e cupo cinecomic russo

Ambientato a San Pietroburgo e ispirato al fumetto Major Grom, Major Grom: Plague Doctor parla di un detective e di un vendicatore mascherato

E’ appena stato diffuso l'inquietante e intrigante trailer di un cinecomic intitolato Major Grom: Plague Doctor che è tratto dal fumetto russo Major Grom pubblicato da Bubble Comics dal 2012 al 2015. Ne è protagonista un detective della polizia di San Pietroburgo, Major Igor Grom, che dà la caccia a una serie di criminali e che, nel tempo libero, si diletta in arti marziali e incontri amatoriali di pugilato.

Il Plague Doctor del film (letteralmente Medico della Peste), è invece un tipaccio che se ne va in giro ad ammazzare ricchi furfanti che sono riusciti a sfuggire alla giustizia. Plague Doctor somiglia all'immagine tradizionale della morte (il cosiddetto triste mietitore), solo che porta sul viso una maschera con un lungo becco che ricorda un po’ quelle del carnevale di Venezia.

Con un budget di 10 milioni di dollari e un’aria un po' vintage e un po' da b-movie (come si deduce dalle immagini promozionali), Major Grom: Plague Doctor è diretto da un certo Oleg Trofim e vede protagonisti Tikhon Zhiznevskiy e Lyubov Aksenova. Questi nomi non vi diranno nulla, ma il trailer è roba forte, ameno secondo noi. Il film, per adesso, non ha ancora una data di uscita.