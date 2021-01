Mai raramente a volte sempre in testa alle nomination degli Independent Spirit Award 2021

News Cinema

Il convincente Mai raramente a volte sempre guida a sorpresa con il sudcoreano Minari le nomination degli Independent Spirit Award.

È uno dei film più convincenti del panorama del cinema indie americano, e ora arriva la conferma anche dagli Independent Spirit Award, che hanno assegnato ben sette candidature, il numero massimo per questa edizione 2021, a Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman, la storia di una adolescente della provincia che parte per New York per abortire. Subito dietro, con sei, Minari, la storia di una famiglia di immigrati dalla Corea del Sud alla ricerca di una vita soddisfacente nella nuova realtà del meridione rurale degli Stati Uniti, nell’Arkansas.

Entrambi si sono assicurati una candidatura per miglior film, insieme a Ma Rainey’s Black Bottom, disponibile su Netflix, Nomadland di Chloé Zhao, vincitore del Leone d’oro a Venezia, e First Cow di Kelly Reichardt, presentato nella scorsa edizione della Berlinale.

Gli Independent Spirit Award, che si assegnano tradizionalmente nello stesso fine settimana degli Oscar, sono un riconoscimento importante per il mondo del cinema d’autore americano. Premiano i film con un budget inferiore ai 22,5 milioni di dollari, cosa che ha escluso questo’anno film come Mank, Da Five Bloods e The Trial of the Chicago 7, che saranno molto probabilmente fra i protagonisti ai prossimi Oscar. Netflix ha ottenuto il maggior numero di candidature per un distributore, ben sedici.

Da quest’anno sono stati assegnati premi anche per la televisione, con Little America e Unorthodox che hanno ottenuto il maggior numero di nomination: tre. Una candidatura anche per Zero Zero Zero di Stefano Sollima, tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano, quella per Harold Torres come miglior attore in una serie.

Gli Independent Spirit Award verranno consegnati il prossimo 22 aprile 2021.