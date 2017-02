Mai mettersi contro Logan: prima clip in italiano del film

Manca davvero poco all'arrivo nei cinema italiani, mercoledì 1 marzo, di Logan - The Wolverine, attesissimo nuovo capitolo dedicato al celebre mutante degli X-Men interpretato per l'ultima volta da Hugh Jackman.

Qui puoi leggere la nostra recensione di Logan



Nel film diretto da James Mangold, ritroviamo un esausto Logan che si prende cura di un malato Professor X (per l'ultima volta sarà Patrick Stewart a interpretarlo) in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure.



Tra i personaggi del film troviamo quello di Will Munson, interpretato da Eriq LaSalle (molti lo ricorderanno soprattutto per aver indossato i panni del dottor Peter Benton in E.R.)

Proprio Eriq LaSalle è protagonista insieme a Hugh Jackman di una prima clip in italiano del film in cui vediamo Munson in difficoltà con degli uomini prepotenti che rivendicano la proprietà di un terreno. In suo aiuto accorre Logan...

Logan: trailer italiano del film