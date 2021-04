Mai lontano da qui: curiosità e storia del film ispirato a personaggi veri

News Cinema

Tratto da un romanzo dell'autore di thriller David Baldacci, Mai lontano da qui ci riporta nella Virginia degli anni '40, terra degli antenati dello scrittore. Protagonisti del film sono Ellen Burstyn e Mackenzie Foy.

Mai lontano da qui è un film dal sapore indipendente che ci riporta nella Virginia rurale degli anni '40. Uscito nel 2013, è un romanzo di formazione che ha come protagonista una ragazzina di 12 anni che vede cambiare drasticamente la propria vita in seguito a un grave problema familiare.

Mai lontano da qui è diretto da Darnell Martin e sceneggiato da David Baldacci, celebre autore di best-seller che ha preso spunto dal proprio vissuto. Nonostante l'assenza di una major alle spalle, la regista ha potuto disporre di un'esperta troupe e dirigere un notevolissimo parterre di attori: Ellen Burstyn, Josh Lucas, Mackenzie Foy. Ognuno di loro ha contribuito a rendere il film una commovente vicenda familiare in cui la natura (in particolare la montagna) ha un ruolo di primo piano e c'è spazio per riflettere sulle ingiustizie e sui pregiudizi sociali di una società che comincia a cambiare profondamente per via dello sviluppo industriale.

Mai lontano da qui: la trama e il trailer

Ispirato all'omonimo romanzo, sempre scritto da David Baldacci e pubblicato per la prima volta nel 2001, Mai lontano da qui racconta la storia di Lou e di suo fratello minore Oz che, in seguito all'improvvisa morte del padre durante un incidente stradale, sono costretti ad andare ad abitare con la bisnonna Louisa Mae nella Virginia occidentale, perché la madre, scioccata dalla perdita del marito, non è in grado di badare a loro. La bisnonna abita in una fattoria e per i nipoti, che sono "animali di città", abituarsi alla vita di campagna e alla rinuncia di una serie di privilegi è molto difficile. In più, a minacciare la terra di Louisa Mae è una compagnia di carbone, che vuole confiscare la sua proprietà. Lou dovrà e vorrà difenderla, aiutata da un avvocato del posto.

Mai lontano da qui: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mai lontano da qui è ispirato a una storia vera?

Gli accadimenti di Mai lontano da qui, e del romanzo da cui è tratto, sono frutto di invenzione, ma i personaggi prendono spunto dalla nonna e dalla madre di David Baldacci, che è nato a Richmond, in Virginia, e che degli abitanti della sua città ha sempre apprezzato la disponibilità e il candore. Lou e la sua bisnonna Louisa Mae sono forti e determinate, proprio come le donne tutte d'un pezzo e indipendenti con cui Baldacci è cresciuto. I luoghi rappresentati sono quelli dell'infanzia dello sceneggiatore, che ha cominciato a pensare al film poco dopo la morte della madre. La signora Baldacci è scomparsa, qualche anno prima che Mai lontano da qui approdasse al cinema, il giorno prima della Festa della mamma. Il figlio ha preparato un commovente discorso commemorativo e, dopo il funerale, ha autografato copie del suoi libri per circa tre ore, dopodiché ha pensato che, per rendere il giusto omaggio alla donna che tanto gli aveva insegnato, doveva trasformare il libro in un film. Ha quindi deciso di investire tutte le sue energia nel progetto e ha cominciato a scrivere la sceneggiatura. La sua parola d'ordine? Rispetto: per l'epoca narrata, per la memoria di quanti non c'erano più e per i sani valori trasmessi da chi ha condotto una vita senza fama e fortuna ma dignitosa e onesta.

Qualche curiosità su Mai lontano da qui