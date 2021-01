Mai dire a Russell Crowe che Master & Commander è un ottimo sonnifero!

News Cinema

Qualcuno, su Twitter, ha avuto la malaugurata idea di giudicare Master & Commander soporifero. Ovviamente Russell Crowe non ha gradito.

Mai parlare male di Russell Crowe o di uno dei film di cui è stato protagonista. Ce lo insegna una risposta piccata dell'attore a uno spettatore che, dopo aver visto Master & Commander, ha espresso le proprie perplessità su Twitter. L'utente in questione ha postato una foto dell'attore nei panni del Capitano Jack Aubrey e ha scritto: "Tante persone si lamentano della mancanza di sonno durante la pandemia. Mi permetto di raccomandare loro Master & Commander, interpretato dal sempre accattivante e interessante Russell Crowe. Non sono mai riuscito a superare il decimo minuto. Eccovi serviti. E grazie Russell".

Il detrattore del film di Peter Weir ha taggato Russell Crowe, molto probabilmente per essere certo che l'iracondo Russell leggesse il messaggio. Ovviamente l'attore si è sentito punto nell'orgoglio e ha subito snocciolato la sua risposta, che non è stata poi così aggressiva. Preferendo alla rabbia l'ironia, Crowe ha replicato: "Il problema dei ragazzi di oggi è l'incapacità di concentrarsi. Il film di Peter Weir è magnifico. Un puntuale e dettagliato racconto epico di fedeltà all'Impero e alla Marina, a prescindere dal costo. Incredibile la fotografia di Russell Boyd e sontuosa la colonna sonora. Decisamente un film per gli adulti".

That’s the problem with kids these days.

No focus.



Peter Weirs film is brilliant. An exacting, detail oriented, epic tale of fidelity to Empire & service, regardless of the cost.

Incredible cinematography by Russell Boyd & a majestic soundtrack.

Definitely an adults movie. https://t.co/22yjNtQRbg — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021

Molti volti noti del mondo del cinema si sono sentiti in dovere di scendere in campo e sostenere Russell Crowe. Josh Gad, per esempio, ha scritto: "Un film perfetto". Peter Ramsey, che è il regista di Spider-Man: Un nuovo universo, ha invece obiettato: "Quel tizio è un fottuto idiota, Russell. Peter Weir è un Dio, il film è meraviglioso e tu sei straordinario. Grazie".

Leggi anche Russell Crowe e la promessa (mantenuta) alla mamma in fin di vita di Paul Giamatti

Diatriba su Twitter a parte, Master & Commander non ha nessun bisogno di essere difeso. Lo dimostrano le dieci candidature all'Oscar, le due statuette vinte (una per il miglior montaggio sonoro e l'altra per la migliore fotografia), e l'altro gradimento da parte di pubblico e critica. L'incasso mondiale del film è stato di 212 milioni di dollari.