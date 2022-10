Mahmood star di Alice nella città alla Festa del cinema di Roma si racconta in un docufilm

News Cinema

Il secondo giorno ad Alice nella Città, alla Festa del cinema di Roma, si apre alla presenza del carismatico Mahmood, protagonista del documentario omonimo a lui dedicato e di un brevissimo incontro col pubblico e la stampa.

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è uno degli artisti più carismatici emersi negli ultimi anni nel mondo della musica, non solo nazionale. Arrivato al successo dopo studio, gavetta e numerosi tentativi anche fallimentari, è un esempio di perseveranza, consapevolezza di sé e delle proprie qualità e volontà nel perseguire i propri sogni, per quanto impossibili potrebbero sembrare a lui e alla madre Anna Frau, che l'ha cresciuto da sola nella periferia milanese (e nelle calde estati della natia Orosei) in un ambiente pieno di amici, parenti ed affetto ma senza un padre. Un bambino sempre sorridente e grassottello, che nascondeva a tutti le proprie ansie e difficoltà e che ha trovato nella musica un mezzo per esprimere i suoi sentimenti e le sue ferite. A lui, che ha da poco compiuto 30 anni, è dedicato il documentario di Giorgio Testi Mahmood, scritto da Virginia Ricci e prodotto da Bacardi e Jervolino, che lo racconta dal lato umano e professionale, presentato in anteprima nella sezione indipendente Alice nella città della Festa del cinema di Roma, prima dell'uscita al cinema per tre giorni il 17, 18 e 19 ottobre (e in seguito su Prime Video), davanti a un pubblico di studenti, affiliati del suo fan club, amici e giornalisti nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Una conferenza stampa velocissima, in cui comunque Mahmood ha dimostrato – al contrario di quello che afferma nel film – di sapersi raccontare molto bene, non solo con la parola cantata, e la sua capacità di utilizzare medium diverso per esprimere la propria creatività:

“Credo – ha detto – che sia sempre più riduttivo parlare di cinema, musica, moda come cose distinte, per me tutto è collegabile. Ad esempio grazie a questo documentario ho potuto spiegare cose, lati del mio percorso e del mio carattere che a volte con la musica non sono facilmente esplorabili. A me questo docufilm è servito proprio per raccontare da dove sono partito per arrivare fino ad oggi. E grazie anche a Giorgio in questo film siamo riusciti a creare un percorso lineare, che io non pensavo possibile visto che sono successe tante cose, per me non era scontato trasmettere la semplicità con cui si è vissuto il tutto, perché ho visto tanti docufilm e pochi mi hanno veramente toccato tanto”.

Giorgio Testi racconta che la chiave di volta per realizzare il film è stata "seguirlo in tour registrando quello che accadeva indipendentemente dalla macchina da presa e piano piano lui ha preso confidenza. Inizialmente non era abituato ad averci intorno tanto che sembrava un emergente, ma dall'altro lato sapeva per filo e per segno quello che voleva, quindi è stato difficile trovare una quadra. Strada facendo credo che la bravura di Ale sia stata quella di vedere nel documentario, come diceva, l'estensione in immagini di quello che lui racconta nelle canzoni. Perché come dice anche la mamma in maniera molto carina, Ale parla poco di se stesso, le cose le racconta nei suoi brani. È stato bravo a portare tutti dentro, perché non è un documentario solo per i fan, non abbiamo celebrato solo il suo successo, che c'è ed è parte della sua vita come ci sono tante altre cose positive e negative che comunque hanno fatto sì che sia diventato quello che è”.

Nel film si vede il piccolo Alessandro bambino in filmini famigliari, che Mahmood giudica in parte imbarazzanti e in parte terapeutici, e di cui in alcuni casi non aveva memoria - “C'è anche il video di La notte ti adora, la prima canzone che ho dovuto comprare, un inizio un po' trash ma non rinnego niente” - e si parla anche del mancato rapporto col padre e della sua assenza: “Credo che quando decidi di fare un docufilm sulla tua vita devi essere sincero, devi mettere anche cose un po' più scomode, che non vorresti raccontare. Perché sono servite, l'apice della mia carriera è partito un po' da Soldi, in cui il protagonista principale era lui. Mi sono sentito di raccontarlo perché serve anche a me raccontare quello che ho vissuto e rivederlo, perché a volte non per pigrizia mentale ma per non pensare ai problemi e concentrarmi sul lavoro cerco di offuscare dei ricordi del passato e invece è stato terapeutico perché ti aiuta a mettere dei puntini che sono proprio lì, sono visibili, e adesso lo sono anche agli altri”. Un docufilm voluto e sentito che Mahmood definisce “l'antitesi di un premio alla carriera. Non volevo fare una roba pomposa su io che arrivo e spacco, perché è inutile, ho fatto due dischi, mi sento ancora all'inizio della mia carriera, quindi questo film serve a me per spiegare più come sono fatto io a chi magari pensa "adesso arriva questo che ha vinto due Sanremo e chissà cosa mangia la sera, con cosa fa colazione".

A parte il talento, quanto serve lo studio? "Moltissimo. Io ho iniziato a prendere lezioni di canto a 12 anni e le prime volte come potete vedere nel documentario cantavo di merda. È molto utile studiare perché ti aiuta anche a indirizzarti, perché all'inizio pensi di cantare bene poi capisci che metti la voce in maniera sbagliata, canti di gola, imiti il tuo cantante preferito, sicuramente serve. Poi ho iniziato anche a prendere lezioni di pianoforte per scrivere con gli accordi e questo mi ha aiutato anche a capire come creare la struttura di una canzone, con la strofa, il bridge e il ritornerllo, quindi credo che lo studio sia sempre un grande aiuto".

Se poi lo studio si unisce al carisma e all'intelligenza e al carismo di un grande "animale da palcoscenico" come nel suo caso, diremmo che il successo è più che meritato.

