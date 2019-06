Mahershala Ali nel dramma carcerario Solitary tratto da una terribile storia vera

Fa sempre piacere seguire la carriera di un attore straordinario come Mahershala Ali, di cui l'Academy ha riconosciuto il talento premiandolo con due Oscar, per Moonlight e Green Book. Per il suo prossimo impegno l'attore, che abbiamo visto di recente anche in un'impressionante performance in True Detective, ha scelto un'altra storia vera, in preparazione per Fox Searchlight.

L'attore produrrà e interpreterà Solitary, un film tratto dall'omonima autobiografia di Albert Woodfox, che ha il sottotitolo "Unbroken By Four Decades In Solitary Confinement, My Story Of Transformation And Hope" e che racconta i 43 anni trascorsi in isolamento dall'uomo nella prigione di Angola in Louisiana.

Condannato per l'omicidio di una guardia carceraria nel 1972, di cui si è sempre dichiarato innocente, Woodfox è uscito di prigione nel 2016, con un risarcimento di 90.000 dollari per la punizione crudele e non comune che gli è stata inflitta. . Con quei soldi ha comprato una casa a New Orleans dove Ali è andato a trovarlo dopo aver letto il libro.

Una storia incredibile (e terribile) che si presta ad un film molto interessante e che è al momento in cerca di sceneggiatore e regista. Prossimamente vedremo Mahershala Ali nel film di fantascienza Sovereign.