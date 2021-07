Magna Graecia Film Festival 2021: fra gli ospiti Peter Greenaway, John Savage, Marco Bocci, Lodo Guenzi

News Cinema

L'appuntamento con la diciottesima edizione del Magna Graecia Film Festival è a Catanzaro dal 31 luglio all’8 agosto. Tante le presenze illustri, come John Savage, Lodo Guenzi, Marco Bocci e Peter Greenaway.

Si svolgerà dal 31 luglio all'8 agosto a Catanzaro la diciottesima edizione del Magna Graecia Film Festival. Quest'anno, oltre al Concorso opere italiane prime e seconde, ci saranno due nuove sezioni: una dedicata ai giovani autori emergenti del panorama mondiale e curata da Silvia Bizio, e l'altra rivolta agli esordi nel documentario e al cinema del reale, e curata dal giornalista Antonio Capellupo.

Fra i titoli della prima ci saranno Supernova di Harry Macqueen, After love di Aleem Kham e 200 metri di Ameen Nayfeh, mentre la seconda potrà contare su The Rossellinis di Alessandro Rossellini, Climbing Iran di Francesca Borghetti e In prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso. Per quanto riguarda il concorso, ci saranno per esempio Il mio corpo vi seppellirà, Fortuna, Est - Dittatura last minute e Tutti per Uma.

Non mancheranno, durante la diciottesima edizione della manifestazione, le tradizionali masterclass. A incontrare il pubblico saranno John Savage (che ricordiamo ne Il Cacciatore, Il Padrino parte III e nel musical Hair), il regista e pittore Peter Greenaway, accompagnato dalla moglie e regista Saskia Boddeke. Ci saranno anche Remo Girone, volto storico del cinema, della tv e del teatro italiani, e Marco Risi, regista, sceneggiatore e produttore il cui nome è legato a successi come L'ultimo Capodanno e Fortapàsc, con il compianto Libero De Rienzo.

La giuria delle opere prime e seconde nazionali è composta da Pappi Corsicato (presidente), Marco Bocci, Ivan Carlei, Francesco Ghiaccio, Claudio Noce e Teresa Saponangelo. La giuria della sezione internazionale è formata invece da John Savage (presidente), Gianluca Guzzo e Caterina Shulha. La giuria dei documentari può contare su Gloria Giorgianni (presidente), Luca Martera e Roberto Orazi.

La madrina del Magna Graecia Film Festival sarà l'attrice e modella Greta Ferro, che arriva dal set del nuovo film di Luca Lucini Io e mio fratello. Altri volti noti, che sfileranno sul red carpet, saranno: Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Francesco Montanari, Michela Giraud, Rocio Munoz Morales, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Laura Freddi.

Non mancheranno performance musicali, la presentazione del libro di Paolo Bonolis "Perchè parlavo da solo" e il tributo per il centenario dalla nascita di Nino Manfredi con la proiezione di Per grazia ricevuta, a cinquant'anni dall'uscita in sala. Per il programma completo della manifestazione vi rimandiamo al sito ufficiale.