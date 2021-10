Magic Mountains: una docuserie che regala la magia dei Monti Sibillini

News Cinema

Una vera Sibillini Experience, un'iniziativa di un gruppo di giovani innamorati delle splendide montagne fra Norcia e Visso, fra Umbria e Marche, raccontate con una serie di video di grande suggestione.

Un posto magico, anzi delle Magic Mountains. Sono i Monti Sibillini, in particolare nelle piane e nelle vette intorno a Castelluccio di Norcia, al confine fra Umbria e Marche. Una terra di sorprendente bellezza, ricca di colori inusuali alle nostre latitudini, e non solo. Un’occasione per avvicinarsi alla montagna con i giusti ritmi, senza limitarsi al mordi e fuggi, adeguandosi alla natura, riscoprendo una dimensione culturale, se non mitica e fantastica. Una zona provata dal terremoto del 2016, e poi dalla pandemia, che vuole risollevarsi e rilanciarsi anche grazie a dei giovani capaci e pieni di entusiasmo, che hanno vinto un bando europeo e iniziato con Sibillini Experience e Magic Mountains un progetto non-profit, che propone un approccio lento, più consapevole e sostenibile.

Una mission molto chiara e che sposiamo senza esitazione. Preservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale del territorio del Parco Nzionale dei Monti Sibillini. Il tutto grazie al contributo di un gruppo di artisti, professionisti del mondo della cultura, della comunicazione e del marketing. Sviluppando nuovi format sostenibili legati all'esperienza della montagna, creando anche, e non è poco, vista la difficoltà del territorio negli ulitimi anni, nuove opportunità, supportando giovani locali nell'organizzazione e promozione attiva del territorio.

Dopo una full immersion in loco sui Monti Sibillini, svoltasi dal 24 al 26 settembre scorso, Magic Mountains presenterà una Mostra-installazione immersiva, prevista al Maxxi di Roma dal 28 al 31 ottobre, che porterà i visitatori a scoprire le storie dei Sibillini con contenuti di storytelling digitale e l’esposizione video-fotografica collettiva Il fascino magico dei Sibillini, a cui si può’ sottoporre il proprio contributo attraverso la call to action #magicmountains.

Magic Mountains è un progetto multipiattaforma dedicato ai Monti Sibillini, oltre al loro patrimonio di storie, leggende e miti. Sul sito dell'iniziativa sono disponibili i primi episodi, in totale saranno sette, di una docuserie piena di suggestione dedicata a quei luoghi e ai personaggi che la conoscono meglio e vogliono raccontarla. Ogni settimana un episodio in cui saràpossibile approfondire gli argomenti affrontati, leggendo articoli correlati, scoprendo gli itinerari magici che i trekker percorrono all'interno delle loro storie.

Il quarto episodio della docuserie dedicata a Magic Mountains

Episode 04 from Magic Mountains on Vimeo.

foto di Paola Onorati