Magic Mike's Last Dance: Channing Tatum annuncia su Twitter il terzo film

Channing Tatum e Steven Soderbergh riuniscono le forze per il sequel Magic Mike's Last Dance, che in America andrà direttamente su HBO Max.

È stato proprio il protagonista Channing Tatum a dare per primo su Twitter la notizia del nuovo sequel di Magic Mike, pubblicando il frontespizio della sceneggiatura di Reid Carolin, che sarà diretta da Steven Soderbergh ed è intitolata Magic Mike's Last Dance, con le parole "a quanto pare Magic Mike tornerà a ballare il tip tap su HBO Max".

La trilogia di Magic Mike

Il primo film della serie, Magic Mike, su un gruppo di spogliarellisti messo su dal personaggio di Channing Tatum, era scritto da Reid Carolin e diretto da Steven Soderbergh. Uscì nel 2012 ed ebbe un gran bel successo, incassando al box office mondiale, insieme al secondo del 2015, Magic Mike XXL, ben 300 milioni di dollari. Il sequel, che era scritto ancora da Carolin assieme stavolta a Channing Tatum (con cui di recente ha scritto e diretto anche Dog), riproponeva lo stesso cast, meno Matthew McConaughey, e a dirigerlo era Gregory Jacobs.

Magic Mike's Last Dance, ultimo film della serie, come lascia intuire il titolo, torna nelle mani di Carolin e Soderbergh, mentre Jacobs sarà produttore. Non sappiamo ancora se e chi degli altri componenti della squadra di Mike tornerà in pista. Il film in America uscirà solo in streaming su HBO Max, una scelta quantomeno bizzarra, visto che il sequel ha incassato globalmente 122 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 15 milioni. Ve ne riproponiamo il trailer.