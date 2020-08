Magic Camp: il trailer della commedia targata Disney+

News Cinema

Interpretato da Adam Devine, Gillian Jacobs e Jeffrey Tambor, Magic Camp è diretto dal Mark Waters di Quel pazzo venerdì e Mean Girls. Sarà disponibile in streaming dal 14 agosto.

Rimasta nei cassetti di Bubank per un paio d'anni (le riprese sono terminate nel 2018), Magic Camp è una commedia per ragazzi che debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 14 agosto.

Interpretata da Adam Devine, Gillian Jacobs e Jeffrey Tambor, vede dietro la macchina da presa il Mark Waters che ha firmato film come Quel pazzo venerdì, Mean Girls e Spiderwick - Le cronache.

La storia segue un gruppo di ragazzi che frequentano un camp estivo destinato agli appassionati di magia (come da titolo) e l'aiuto che decidono di dare al loro istruttore (Devine), un prestigatore un po' goffo e soprattutto molto competitivo nei confronti della sua collega e rivale (Jacobs).

Magic Camp: il trailer del film in streaming su Disney+