Maggie Moore(s): John Hamm in un film di John Slattery. C'entra forse Mad Men?

John Slattery, alias il Roger Sterling di Mad Men, dirige il compagno di serie Jon Hamm, alias Don Draper, in un film intitolato Maggie Moore(s). Ha forse qualche rapporto con la mitica serie tv?

Ah, quanto ci manca Mad Men, che dal 2007 al 2015 ci ha tenuto compagnia insieme al suo favoloso protagonista Don Draper, interpretato da Jon Hamm. Oggi la magia della serie tv torna in qualche modo a rivivere in una commedia nera in cui Hamm viene diretto da altro storico interprete di tutte e sette le stagioni: John Slattery alias Roger Sterling. Intitolato Maggie Moore(s), il film vede protagonista anche Tina Fey, che con il fascinoso Jon ha condiviso 30 Rock, di cui, guarda caso, Slattery è stato guest star.

Maggie Moore(s) è forse un film che comincia laddove Mad Men terminava? Ebbene no, non c'entra nulla. Racconta infatti la storia del comandante della polizia di una tranquilla cittadina dell’Arizona che deve far fronte ai misteriosi omicidi, avvenuti in contemporanea, di due donne con lo stesso nome. Non sappiamo se Hamm sarà il capo della polizia o il cattivo di turno, che è un uomo d’affari desideroso di sbarazzarsi della moglie. E’ più probabile che all’attore vada la parte del buono, visto che nella commedia si troverà a flirtare con la vicina dell’uomo d’affari.

Maggie Moore(s), che batte bandiera indipendente, si basa su una sceneggiatura di Paul Bernbaum (a cui dobbiamo Hollywoodland, con Ben Affleck) e non sappiamo quando entrerà in produzione. Per John Slattery si tratta del secondo film da regista dopo God’s Pocket, un noir del 2014 che vedeva protagonista Philiph Seymour-Hoffman.

Jon Hamm è reduce dal film con Emily Blunt Wild Mountain Thyme e lo vedremo al fianco di Tom Cruise e Miles Teller in Top Gun: Maverick. Tina Fey, invece, si prepara a presentare, con Amy Poehler, l’edizione 2021 dei Golden Globe. L'attrice (e autrice e comica) ha un’altra esperienza in comune con Slattery: la serie tv Modern Love, nella quale recitavano entrambi. Forse è questa la ragione per cui il regista l'ha scelta.