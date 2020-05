Magari: il film da vedere e commentare insieme lunedì 1° giugno con SimulWatch

News Cinema

Disponibile su RaiPlay il film diretto da Ginevra Elkann, presentato nel 2019 prima a Locarno e poi a Torino. Appuntamento su SimulWatch lunedì 1° giugno alle 16.

La visione condivisa di lunedì 1° giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella del film che ha segnato l'esordio alla regia di un lungometraggio di Ginevra Elkann, intitolato Magari e disponibile in esclusiva (e gratutamente) su RaiPlay.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Magari e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 1° giugno alle 16.

Presentato in anteprima nel 2019 prima al Festival di Locarno, in agosto, e poi a quello di Torino, in novembre, Magari racconta la storia - di ispirazione vagamente ma anche chiaramente autobiografica - di Alma, Jean e Sebastiano, tre fratelli molto legati tra loro che da Parigi, città in cui vivono nel sicuro, seppur bizzarro, ambiente alto borghese della madre di fede russo-ortodossa, si ritrovano scaraventati nelle braccia di Carlo, padre italiano, assente, anticonformista e completamente al verde.

Magari vede spiccare le stelle di Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, ma nel cast ci sono anche Milo Roussel, Ettore Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Benjamin Baroche, Brett Gelman.



Magari: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: The Lighthouse.