Mafia Mamma: metti in un film Monica Bellucci, la regista di Twilight e Toni Collette

Monica Bellucci affiancherà Toni Collette in una commedia diretta niente meno che da Catherine Harwicke, la regista di Twilight. Il film si intitola Mafia Mamma e parla di donne e malavita.

Sembra uno scherzo, ma non lo è: il prossimo film di Catherine Hardwicke, che per noi resterà sempre la regista di Twilight, il primo capitolo della saga dai libri di Stephenie Meyer, si intitola Mafia Mamma, e indovinate un po’ chi ci sarà nel cast? Monica Bellucci, incarnazione dell'italica bellezza tanto da noi quanto all'estero. Ma c'è di più, perché al fianco della protagonista di Malèna e di tanti altri film reciterà Toni Collette, attrice americana.

Come ci informa Collider, Mafia Mamma è una commedia che racconta la storia di una normale madre americana di periferia, Kristin (Toni Collette), che, dopo la morte del nonno malavitoso, eredita il suo impero mafioso in Italia. Fino al lascito del reverendo parente, Kristin ha condotto una vita avara di soddisfazioni, vessata da un capo sessista e alle prese con un figlio che non vede l'ora di andarsene di casa per cominciare il college. Come se non bastasse, Kristin ha appena scoperto che suo marito (Rob Huebel), che fa il musicista, l’ha tradita con una groupie. Ma poi Kristin riceve inaspettatamente la telefonata di Bianca (Monica Bellucci), che era la più fidata consigliera di suo nonno. La chiamata indurrà Kristin a intraprendere un improvviso e avventuroso viaggio per dedicarsi agli affari di famiglia.

Dalla trama, Mafia Mamma sembra divertentissimo e la speranza è che il film arrivi prima o poi nelle sale italiane, perché la nostra Monica nazionale nei panni di una quasi mafiosa sarebbe uno spettacolo meraviglioso. Toni Collette, dal canto suo, è felicissima di prendere parte a un progetto all'insegna di un sano femminismo. Le riprese del film cominceranno la prossima primavera in Italia.

Toni Collette, che vedremo ne La fiera delle illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro, è già stata diretta da Catherine Hardwicke in Miss you Already. Quanto a Monica Bellucci, l'abbiamo vista, bionda, ne L'uomo che vendette la sua pelle, presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia.