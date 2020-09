Maestro: Carey Mulligan al fianco di Bradley Cooper nei panni della moglie di Leonard Bernstein nel biopic Netflix

News Cinema

Felicia, la moglie del grande musicista Leonard Bernstein, sarà interpretata da Carey Mulligan nel biopic Maestro. Con lei Bradley Cooper, che sarà anche regista del film Netflix.

Bradley Cooper ci riprova con le storie a tema musicale, dirigendo e interpretando Leonard Bernstein nel biopic per Netflix, Maestro. Ora ha anche trovato la sua partner sullo schermo, la moglie del compositore e direttore d’orchestra, Felicia Montealegre Cohn, che avrà il volto di Carey Mulligan. Le riprese partiranno la primavera prossima, nel 2021.

La sceneggiatura è stata scritta da Cooper insieme a Josh Singer, vincitore dell’oscar per Spotlight, dopo un lavoro di tre anni di sviluppo lavorando a stretto contatto con la famiglia Bernstein. Al centro della storia ci sarà la storia d’amore lunga trent’anni fra il Maestro e Felicia, dall’incontro nel 1946 in una festa, passando per due findanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie, Alexander e Nina.

Proprio loro hanno accolto con entusiasmo la scelta della Mulligan. “Siamo assolutamente elettrizzati per il fatto che sarà lei a interpretare nostra madre in Maestro. Carey catturerà sicuramente la combinazione unica di Felicia di umorismo, calore, elegante bellezza e profondità di emozione. Amiamo, inoltre, il fatto che Carey trasmetta una sorta di graziA europea, qualcosa che nostra madre incarnava allo stesso modo”.

Felicia Montealegre Cohn era figlia di una donna del Costa Rica e di un americano. Si trasferì a New York all’età di 21 anni per suonare il piano e tentare una carriera nella recitazione. Si esibì su molti palcoscenici, due volte anche a Broadway, apparendo in vari drammi televisivi.