Mads Mikkelsen si ubriaca per Thomas Vinterberg

Accolto a braccia aperte da Hollywood già da diversi anni (è stato, tra le altre cose, il Le Chiffre di Casinò Royale, l'Hannibal Lecter della serie tv Hannibal, il Rochefort dei Tre Moschettieri di Anderson, oltre che il villain di Doctor Strange, e anche il Galen Erso di Rogue One: A Star Wars Story), Mads Mikkelsen non ha smesso affatto di frequentare il cinema europeo e quello del suo paese, la Danimarca.

In attesa di vederlo nuovamente lavorare col Nicolas Winding Refn che ne ha lanciato la carriera grazie alla trilogia di Pusher, Mikkelsen ha ora deciso di bissare la sua collaborazione con un altro noto regista danese, Thomas Vinterberg, con il quale aveva lavorato in Il sospetto, vincendo grazie a quel film il premio come miglior attore al Festival di Cannes del 2012.

Il film che vedrà Mikkelsen e Vinterberg lavorare di nuovo insieme si chiama Druk, ed è stato sceneggiato dal regista assieme a un collaboratore abituale come Tobias Lindholm, che ha co-firmato proprio il copione di Il sospetto, oltre che quello di La comune (Orso d'oro a Berlino) e di altri film del danese.

La storia è quella di un gruppo di insegnanti che decide di affrontare la vita lavorativa in un (più o meno) leggero stato di ebrezza alcoolica. Con conseguenze - come è facile immaginare - piuttosto problematiche.

Nel cast ci saranno anche Magnus Millang (apparso nel più recente film di Vinterberg, il recente Kursk), Maria Bonnevie e Helene Reingaard Neumann.

Le riprese del film hanno già avuto inizio e si protrarranno fino a tutto il mese di luglio.