Madres Paralelas: le prime immagini del nuovo film di Pedro Almodóvar

Finalmente possiamo vedere le primissime immagini di Madres Paralelas, l'atteso film di Pedro Almodóvar con Penelope Cruz di cui sono appena finite le riprese. Si tratta di un backstage, che ci addolcisce l’attesa.

Sono appena terminate le riprese di Madres Paralelas e insieme a questa bella notizia sono arrivate le prime immagini non del film ma del backstage, in cui si vede il regista Pedro Almodóvar al lavoro e con lui il suo strepitoso cast, a cominciare da Penelope Cruz. Insieme al making of abbiamo anche due foto: la prima è quella dell'articolo, la seconda la trovate in fondo.

La lavorazione di Madres Paralelas è durata 10 settimane e Almodóvar ha girato in Spagna. Come lui stesso ha dichiarato con gioia ed entusiasmo, nel film è tornato a riscoprire la bellezza femminile, la famiglia e la maternità. Il film intreccia le storie di tre madri: la Cruz, Milena Smit e Aitana Sánchez-Gijón. A Israel Elejalde è andato il ruolo del personaggio maschile, e il cast è completato da Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Prodotto da El Deseo, con la partecipazione di RTVE e Netflix, Madres Paralelas sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Warner Bros. Pictures.

Penelope Cruz è alla sua settima collaborazione con Pedro Almodóvar (la prima è stata Carne tremula e l'ultima Dolor y Gloria). Rossy De Palma è invece al suo ottavo sodalizio con il regista spagnolo, che l'ha diretta per la prima volta nel 1987 ne La legge del desiderio. Julieta Serrano, infine, è al suo sesto film con Pedro, che ha lavorato con lei fin da Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio.